Tourismus am Niederrhein Kevelaer macht Werbung für sich

Bei einer Fahrtzeit von rund zwei Stunden dürfte ein Tages- oder gar Mehrtagesausflug in die Wallfahrtsstadt interessant für alle Generationen sein. Da wurden neben dem Solegarten St. Jakob und der Wallfahrt vor allem die Wander- und Fahrradrouten sowie die „Bauernhof-Erlebnisoase Irrland“ beworben. So ist die Hoffnung nun groß und nicht unbegründet, neue Bundesländer für den Niederrhein und vor allem Kevelaer zu begeistern. Gleich am darauffolgenden Wochenende ging es für Melanie Pastuska vom Kevelaer Marketing in die Landeshauptstadt. Am Gemeinschaftsstand der „Wirtschaftsförderung Kreis Kleve“ warb sie auf der „ReiseWelt“ in den Düsseldorfer Schadow-Arkaden für die Destination Kevelaer. „Vielen Gästen ist Kevelaer bereits vertraut und gerade deshalb interessieren sie sich für unsere diesjährigen Highlights und Veranstaltungen. Aber auch neue Gäste werden sicher aufgrund der mitgenommenen Broschüren und wertvollen Gespräche den Weg nach Kevelaer finden“, ist sich Melanie Pastuska sicher.