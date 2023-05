Fortschrittliche Verkehrsplanung Kevelaers Wirtschaftswege werden unter die Lupe genommen

Zur Aufrechterhaltung und teilweise erforderlichen Verbesserung der Wegeinfrastruktur fehlt es den meisten Kommunen an den notwendigen Finanzmitteln. Um den tatsächlichen Bedarf besser einschätzen zu können, bietet sich die Erarbeitung eines Konzeptes an, das die Bedeutung der Wege näher klassifiziert. Die Wirtschaftswege werden in Kategorien eingeteilt und entsprechend ihrer Bedeutung, Nutzung und Frequentierung zugeordnet. Dabei geht es im ersten Schritt um die Abbildung der derzeitigen Situation, in einem weiteren Schritt erfolgt dann – mittels einer Bürgerbeteiligung – die perspektivische Festlegung der zukünftigen Kategorien.