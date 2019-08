NRW-Staatssekretär zu Gast in Kevelaer : Staatssekretär atmet in Kevelaer durch

Stadtwerke-Chef Hans-Josef Thönnissen begrüßte Staatssekretär Christoph Dammermann (rechts) am Gradierwerk in Kevelaer. Foto: Norbert Prümen (nop)

Das Projekt auf der Hüls hat Form angenommen. Das Gradierwerk ist bereits in Betrieb, auch wenn die offizielle Eröffnung noch aussteht. Staatssekretär Christoph Dammermann machte sich ein Bild von der Millionen-Investition.

„Normalerweise werden wir eingeladen, wenn etwas gefördert werden soll oder aber das Band bei einer Eröffnungsfeier durchgeschnitten wird“, sagte NRW-Staatssekretär Christoph Dammermann. Umso schöner sei es für ihn, die Wallfahrtsstadt bei laufenden Projekt-Arbeiten besuchen zu dürfen: „Wir sehen nicht oft ‚work in progress‘“, merkte Dammermann an. Der Mann vom Ministeriums für Wirtschaft war zu Gast, um sich ein Bild vom „Solegarten St. Jakobs“ auf der Hüls zu machen.

Bereits beim Herantreten an das neue Gradierwerk sah man, wie das salzhaltige Heilwasser an den mit polnischen Schwarzdornästen überzogenen Lerchenholzfassaden hinunterlief. Auch innerhalb des Gradierwerks suchte sich das Solewasser in sechs Metern Höhe den Weg hinunter durch das Geäst. Insbesondere an hitzigen Sommertagen, könnte das Gradierwerk ein Magnet für nach Erfrischung suchende Gäste werden. „Hier drinnen haben wir es rund sieben Grad kühler als draußen“, informierte Projektleiter Günter Nass.