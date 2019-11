Kostenpflichtiger Inhalt: Vorwürfe gegen Kaplan : Staatsanwaltschaft wird nicht im Kevelaerer Missbrauchsfall ermitteln

In Kevelaer sorgt der Fall für viel Gesprächsstoff. Foto: Latzel

Kevelaer Der Geistliche, der in seiner Zeit als Kaplan in Kevelaer in den 80er-Jahren eine Frau sexuell missbraucht haben soll, muss keine Strafverfolgung fürchten. Der Fall ist verjährt.