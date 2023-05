St.-Sebastianus-Bruderschaft Winnekendonk Winnekendonks Prinzessinnen

Nach dem diesjährigen Vogelschießen der St.- Sebastianus-Bruderschaft Winnekendonk erwartet die Schützenbruderschaft ein ganz besonderes Jahr mit einem Jugend- und Schülerthron. Mit dem 191. Schuss hat Hannah Koenen den Vogel in der Jugendklasse abgeschossen und ist damit in diesem Jahr Prinzessin in Winnekendonk. Sie machte Johannes Schink, Aaron Scholz und Fabian Ludwig zu ihren Adjutanten. Komplettiert wird der Thron durch die Schülerprinzessin Mia Slooten mit ihren Adjutantinnen Charlotte Koenen und Nele Slooten.