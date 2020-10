Schüler in Kevelaer basteln für Seniorenheime : Ein Licht in der Dunkelheit

Kevelaer St. Martins-Aktion des Kardinal-von-Galen-Gymnasiums und der Gesamtschule Kevelaer. Schüler basteln Laternen für die Seniorenheime.

Marcel Robens, Erprobungsstufenleiter des Kardinal-von-Galen-Gymnasiums sowie Vorstandsmitglied der Bürgerstiftung „Seid einig“ initiierte das Projekt, das sich auf einer Vorstandssitzung der Bürgerstiftung ergab. Der Stiftung liegt die Unterstützung der Bürger grundsätzlich am Herzen, wie Marcel Robens an Beispielen aufzeigte: „Wir haben im Frühjahr die „Tafel“ unterstützt – und als die Kirmes ausfiel, haben wir dazu aufgerufen, das Geld zu spenden oder in Lebensmittelgutscheine umzuwandeln.“

Als sich herauskristallisierte, dass St. Martin in diesem Jahr nicht in gewohnter Form gefeiert werden kann, überlegte Marcel Robens, wie die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 und 6 des Kardinal-von-Galen-Gymnasiums, die traditionell am großen Martinsumzug der Stadt teilnehmen, „den Gedanken des Teilens in den Blick nehmen können“. Sein Vorschlag, Laternen für Menschen zu basteln, „die durch die Corona-Pandemie sehr viele Einschränkungen hatten und gar nicht mehr am gesellschaftlichen Leben teilnehmen konnten, wochenlang auf Besuche verzichten mussten und teilweise bis heute in Isolation leben, wie die Bewohner der Kevelaerer Seniorenheime“ stieß auf große Zustimmung in der Schule und auch die Kolleginnen und Kollegen der Gesamtschule erklärten sich sofort bereit mitzumachen.

Mit Belgin Gür, der Abteilungsleiterin der Gesamtschule für die Klassen 5 und 6, wurde das Projekt auch dem Sankt Martinskomitee der Stadt Kevelaer vorgestellt, das in diesem Jahr nach dem Wegfall des Zuges zumindest an dem traditionellen Laternenwettbewerb festhalten möchte.

So bastelten die ersten Schülerinnen und Schüler noch am letzten Schultag vor den Ferien, die meisten dann in den Ferien. „Ich finde die Idee gut!“ war der allgemeine Tenor und alle arbeiteten mit Freude, damit die älteren Menschen „auch was von St. Martin haben“.

Stefan Jansen, der Vorsitzende der Bürgerstiftung und aktives Mitglied beim Spielmannzug der Feuerwehr, konnte die Mitglieder des Spielmannzuges sowie anderer Musikvereine dafür gewinnen, die Übergabe der Laternen in den jeweiligen Seniorenheimen mit Martinsliedern musikalisch zu begleiten. Marcel Robens freute sich darüber, dass alle ohne Zögern begeistert zustimmten. Am 9. November soll die musikalisch untermalte Übergabe der Laternen möglichst zeitgleich vor den jeweiligen Seniorenheimen in Kevelaer und in Wetten stattfinden. Das Martinskomitee Winnekendonk folgt, gemeinsam mit den Initiatoren, fünf Tage später.

Sollte es noch Rest-Laternen geben, werden weitere Menschen beschenkt, für die das „Licht in der Dunkelheit“ Unterstützung sein kann: die Demenzgruppe, Patienten im Krankenhaus oder im Hospiz.

„Nicht zuletzt freuen sich die Schüler, dass ihre mit viel Engagement gebastelten Laternen auf diese Weise auch in Zeiten des Corona-Virus gesehen und wertgeschätzt werden“, berichten die Organisatoren.

