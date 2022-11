St. Martin in Weeze : Die Laternenbauer aus Weeze

Günther Leenen und Torsten Broekmanns mit den Laternen und der „100“ für 100 Jahre Martinskomitee. Foto: Eirik Sedlmair

Weeze Am 12. November findet der Martinszug statt. Dabei wird auch der Fährpark beleuchtet, zudem sind zwei besonders große Laternen beim Zug dabei. Dafür sorgen zwei Mitglieder des Weezer St. Martinskomitees.

Als Torsten Broekmanns die Weezer Kirche baute, war er in der zehnten Klasse. Er wurde damals an einem Samstag zusammen mit einem Freund aus dem Unterricht gerufen, erinnert sich Broekmanns. Die Kirche war noch nicht ganz fertig, er und sein Freund musste noch schnell letzte Kniffe machen. Denn am Abend sollte sie schließlich benutzbar sein.

Es handelt sich natürlich nicht um eine echte Kirche, die Broekmanns damals, im Jahr 1988, baute. Sondern um einen Nachbau der St. Cyriakus-Kirche. Nicht orginalgetreu, sondern weniger Meter breit und einen knappen Meter hoch. Die Kirche ist eine Laterne, eine sehr große Laterne für das Martinsfest. Seit 1988 läuft sie jedes Jahr mit, inzwischen wird die von Mitgliedern der festgebenden Vereinen getragen. Beim diesjährigen Zug sind das die Landfrauen und die Landjugend.

Dass große Fackeln bei den Zügen in Weeze mit dabei sind, entstand aber nicht erst 1988. Schon in den 70er Jahren waren die Großfackeln dabei, wie 1988 gebastelt von Weezer Schülern. „Ich erinnere mich noch ganz genau an den Tag“, sagt Broekmanns heute, 34 Jahre später. Dass seine Fackel damals beim Zug mit dabei, das war ein schönes Gefühl für ihn. Und dass sie heute immer noch dabei ist, das hätte Broekmanns nicht gedacht. Erst letztens habe er dem Freund, mit dem er die Fackel

Heute baut der Weezer immer noch Laternen für St. Martin. Oder eher: wieder. Für den St. Martinszug in Weeze werden nicht nur Kinder mit Laternen ausgestattet. Es wird auch der ganze Fährpark geschmückt, die Bäume leuchten einmal im Jahr. Für diese Deko zeichnen sich Broekmanns und Günther Leenen mitverantwortlich. Sie sind die Laternenbauer des St. Martinskomitee. Als der ehemalige Beleuchtungsbeauftragte aufhörte, wurde Broekmanns gefragt. Und war sofort dabei.