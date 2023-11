Elterninitiative Marienkäfer St. Martin besucht die Kindergartenkinder in Schravelen

Am Abend des 9. November versammelten sich alle Kinder, Eltern und Erzieherinnen vor dem Kindergarten. Mit leuchtenden Augen und voller Vorfreude hielten die kleinen Laternenträger stolz ihre Werke in den Händen. Um 18 Uhr setzte sich der Zug in Bewegung. Angeführt von St. Martin auf seinem Pferd, lief der Festzug singend durch die Straßen in Schravelen. Die Musik-Kapelle sorgte mit fröhlichen Klängen für den passenden Soundtrack, was auch die Zuschauer am Straßenrand begeisterte.