Brauchtum in Weeze : Weezes Schützenfest zumindest im Schaufenster

Weeze Die St.-Johannes-Schützenbruderschaft Weeze nutzt ein Angebot des Arbeitskreises Weezer Heimatgeschichte. Sie präsentiert sich hinter Glas.

Seit einigen Jahren nutzt der Arbeitskreis Weezer Heimatgeschichte die ehemaligen Schaufenster ihres Mitglieds Carola Hermsen an der Roggenstraße, um dort Ausstellungen für die Weezer Bürger einzurichten. Da das Vereinsleben in Weeze aufgrund der Corona-Pandemie fast ganz eingestellt werden musste, hat der Arbeitskreis Vereinen die Gelegenheit gegeben, sich dort zu präsentieren.

Immer am Samstag nach Pfingsten hält die St.-Johannes-Schützenbruderschaft 1698 Weeze ihr Königsvogelschießen ab. Das musste jetzt coronabedingt zum zweiten Mal in Folge abgesagt werden. Die Bruderschaft hatte von 1952 bis 2019 in jedem Jahr einen erfolgreichen Königsschuss verzeichnet. 2021 wäre es zum 70. Mal gewesen. Doch es gab keinen König, keinen Sent-Jans-Tag an der Königsresidenz, keinen Königsgalaball. Der Familienthron des Schützenjahres 2019/2020, König Arnold Schmitz mit seinen Ministersöhnen Arno und Christian samt Frauen/Partnerinnen hüten die Königs- und Ministerketten, bis ein neuer Thron antreten kann.