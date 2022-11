Der Thron um König David Baers : Feierlichkeiten rund um Keylaer

Keylaer Der Startschuss fürs Feiern fiel am Freitagabend mit dem Königsball. Der Thron der St. Hubertusgilde Keylaer um König David Baers stand im Mittelpunkt des Geschehens. Bis zum 19. November gibt es noch Gelegenheit zum Mitfeiern.

Gemeinsam mit dem Thron ist Keylaer in die Feierlichkeiten gestartet. Im Mittelpunkt steht das Königspaar zusammen mit den drei Adjutanten, v. l. Oliver Schiplack mit Freundin Tamara Hanenberg, Hubert Verhülsdonk mit Frau Melitta, König David Baers mit seiner Frau und Königin Anne und Mathias Löcher mit Frau Sandra. Gestartet wurde mit dem Königsball am Freitag, es folgt ein Festreigen, der mit der 80er-90er Party am 19. November mit der Band „Sup-X“ endet. Am Montag, 7. November feiert die St. Hubertusgilde ihr traditionelles Patronatsfest, ab 19 Uhr ist Dämmerschoppen. Der legendäre Bullenball steht am 12. November auf dem Programm.