Sportlicher Aktionstag in Kevelaer : „Jugend trainiert“ auch an der St.-Hubertus-Grundschule

„Jugend trainiert“ auch an der St.-Hubertus-Grundschule

Sportlicher Aktionstag in Kevelaer

Die St.-Hubertus-Grundschule beteiligte sich am Aktionstag. Foto: Schule

Kevelaer Viel Spaß hatten Lehrer und Schüler am Aktionstag in der St.-Hubertus-Grundschule.

An der katholischen St.-Hubertus-Grundschule Kevelaer ging es jetzt richtig sportlich zu. Die Kinder beteiligten sich am bundesweiten Aktionstag „Jugend trainiert – gemeinsam bewegen“.

Der Aktionstag hatte das Ziel, die Bedeutung von Bewegung, Sport und Spiel im schulischen Alltag herauszustellen und zu zeigen, wie dies auch in Zeiten der Corona-Pandemie möglich ist. In zwei Gruppen wurde auf dem großen Schulhof getanzt. Mit ganz viel Freude machten die Kinder bei Guter-Laune-Musik die vorgetanzten Bewegungen nach. „Alle hatten so viel Spaß, dass geplant ist, die Tanzaktion im Rahmen von Pausenzeiten nun öfter anzubieten“, berichtet die Schule.