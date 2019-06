Brauchtum in Kevelaer : Wetten feiert „Mondays for Kirmes“

Wetten Am Montag war der große Tag für Johannes Croonenbroek von der St.-Franziskus-Bruderschaft Berendonk. Er bekam die Festkette überreicht, die höchste Auszeichnung im Vereinsleben des Ortes.

Ein Dorf steht zusammen. Das wird in Wetten besonders deutlich, wenn der große Tag der Festkettenübergabe innerhalb des Kirmes-Geschehens stattfindet. Das ganze Dorf ist dann auf den Beinen. Schon von Weitem hört man die Klänge des Musikvereins. Ein nicht enden wollender Zug an Vereins- und Bruderschaftsmitgliedern zieht zum alten Schulhof. Die Bühne ist festlich geschmückt mit Maien, die mit weißen Röschen verziert sind. In diesem Jahr trat Johannes Croonenbroek ans Mikrofon und schaute in die Menge. „Hier oben zu stehen, und das Bild zu sehen, ist fabelhaft. Es erfüllt mich mit Stolz“, sagt der Festkettenträger der St.-Franziskus-Bruderschaft Berendonk.

Doch bevor es soweit war, er die silberfarbene Kette trägt und er seine Dankesworte spricht, stehen andere am Mikrofon und erklären, warum gerade Croonenbroek die Festkette verdient hat. „Lieber Johannes, deine Kameraden haben dich gewählt, damit dir die höchste Auszeichnung im Wettener Vereinsleben verliehen wird“, begann Ortsvorsteherin Beate Clasen ihre herzliche Festrede. 20 Jahre lang habe Croonenbroek als Major logistische und organisatorische Herausforderungen gemeistert. In seiner Dankesrede geht Croonenbroek mit einem Augenzwinkern darauf ein. Er erinnert sich an Königsbälle im warmen Saal, in denen sein Credo lautete, dass die Schützenbrüder ihre Jacketts erst nach dem Ehrentanz ausziehen durften. Ob es warm war oder nicht. Nur im Hemdsärmeln da sitzen? Nicht mit ihm. „Du hast 20 Jahre dafür gesorgt, dass die St.-Franziskus-Bruderschaft in der Spur bleibt“, sagt die Ortsvorsteherin in ihrer Laudatio. Als bodenständig und heimatverbunden bezeichnet sie den neuen Festkettenträger. „Es ist gut gesellig zu sein, aber um erfolgreich im Verein zu sein, braucht es Freunde und Ziele“, sagte Beate Clasen. Einen guten Freund hat Croonenbroeck mit seinem Adjutanten Heinz Gipmans an seiner Seite. Beide haben etwas Bleibendes geschaffen, weil sie sich dafür stark gemacht haben, dass die Franziskus-Statue in der Kirche einen dauerhaften Platz findet. Das geht über den aktuellen Festakt und die Kirmes hinaus. Auch Kevelaers Bürgermeister Dominik Pichler wirft einen Blick in die Zukunft. Angelehnt an die „Fridays for Future“-Bewegung, bei der junge Menschen für den Klimaschutz auf die Straße gehen, sprach er in Wetten von „Mondays for Kirmes“. Ein ganzes Dorf ist auf den Beinen und zeigt damit seinen Zusammenhalt.