Kirche in Kevelaer : Strahler für St. Antonius getestet

KEVELAER Die Kirche soll künftig angestrahlt werden. Jetzt machten sich die Verantwortlichen bei einer Probebeleuchtung ein Bild von den Möglichkeiten.

Pastor Andreas Poorten war angetan. „Es war sehr schön, mal in real zu sehen, was an der Kirche möglich wäre“, sagt der Pfarrer von St. Antonius. Er gehörte zu den Vertretern der Kirchengemeinde, die sich bei einer Probebeleuchtung einen Eindruck davon verschafften, wie es aussehen könnte, wenn das Gotteshaus angestrahlt wird. Überlegungen dazu gibt es schon länger, jetzt setzte eine Fachfirma die Kirche abends optisch besonders in Szene. Strahler leuchteten den Kirchturm und die Südseite an. Anschließend wurde alles wieder abgebaut, jetzt soll durchgerechnet werden, was das Beleuchtungsprojekt kosten würde.