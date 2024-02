Reise der Pfarrei St. Antonius Kevelaer Von Kevelaer in die „Ewige Stadt“

Viele Wege führen nach Rom – so auch die Reise der Pfarrgemeinde St. Antonius Kevelaer. In der Zeit vom 13. bis 17. Oktober macht sich eine Pilgergruppe aus der Wallfahrtsstadt auf in die „Ewige Stadt“. Begleitet wird diese Reise von Pastor Andreas Poorten, der mit den Pilgern vom Niederrhein an besonderen Orten der heiligen Stadt Gottesdienst feiern wird und die Reise spirituell begleitet. Reiseveranstalter ist die Emmaus-Reisen GmbH in Münster – ein Garant für christliche Reisen und gute Organisation, für die sich die Verantwortlichen vor Ort ganz bewusst entschieden haben. Viele Kevelaerer kennen Emmaus-Reisen bereits von zahlreichen Reisen nach Rom, Assisi, Salzburg und Israel.