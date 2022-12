Menschen können in ihre Wohnung zurück Zukunft der Volksbank-Filiale in Twisteden nach Automatensprengung ungewiss

Wie es mit der Filiale in Twisteden weitergeht, werde man in den nächsten Tagen sehen und bewerten können, so Wessels. 2015 war der Bankautomat der Volksbank-Filiale in Twisteden schon einmal gesprengt worden. 150.000 Euro Sachschaden entstanden damals. 2016 standen die Täter übrigens vor Gericht und wurden verurteilt. Die Polizei geht davon aus, dass es sich diesmal um eine andere Tätergruppe handelt. Dazu gebe es mehrere Hinweise. Zum einen sei damals mit Gas, diesmal mit Sprengstoff die Explosion herbeigeführt worden, erklärt Manuela Schmickler von der Pressestelle der Polizei des Kreises Kleve und betont: „das Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion ist schon dramatisch und unter Strafe gestellt“, egal um welche Art der Herbeiführung es sich auch handelt. Außerdem gab es über der Filiale ja auch noch Bewohner.