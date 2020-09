Sportangebot in Kevelaer : Fit werden durch Stromschläge

Einen Bildschirm und eine spezielle Weste – mehr braucht Elena Kröll nicht, um ihr Training anzubieten. Foto: Eirik Sedlmair

Wetten Die 25-jährige Elena Kröll hat mit „Bodyforming“ ihr eigenes Fitnessstudio in Wetten eröffnet. Dort bietet sie EMS-Training an, also Training mit Stromimpulsen.

Kleine Stromstöße gehen durch den Körper, bei jedem Strom-

impuls ein Sit-up, warten, wieder runtergehen, neuer Impuls. So geht das bei mehreren Übungen, Kniebeugen, Liegestüzen, mit oder ohne Gewichte. Ein Selbsttest zeigt: Nach 20 Minuten ist man ganz schön fertig, es fühlt sich fast so an wie eine Stunde im Fitnessstudio. Auch das ein Ziel des sogenannten EMS-Trainings: gleicher Ertrag bei weniger zeitlichem Aufwand. EMS steht für Elektrostimulation, während das Trainings trägt man einen Anzug, der die Elektroimpulse an die einzelnen Körperteile weitergibt.

„Das Training ist sehr effektiv“, sagt Elena Kröll. Die 25-Jährige aus Wetten hat im Juli in ihrem Elternhaus ihr eigenes EMS-Studio „Bodyforming“ eröffnet – und sich somit selbständig gemacht. Zusätzlich bietet sie noch Ernährungsberatung an. „Viele haben das Problem, keine Zeit für ein Fitnessstudio zu haben“, sagt sie. Auch das mache das EMS-Training so attraktiv.

Krölls Studio befindet sich in Wetten an der Grünstraße. Einmal die Woche bietet sie ein zusätzliches Training in Keppeln an, wo sie mit ihrem Freund lebt. Das Wettener Studio besteht aus einem Raum mit EMS-Gerät, in der Ecke eine kleine Umkleidenische. Hantelbänke oder Laufbänder, wie man sie aus klassichen Fitnesstudios kennt, sieht man dort nicht.