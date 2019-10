Kevelaer : Das „Matterhorn“ für Kevelaerer Kinder

Die Spielplatzkommission in Kevelaer war wieder unterwegs. Foto: ja/Stadt Kevelaer

Kevelaer Die Spielplatzkommission, die sich aus Vertretern aller Fraktionen zusammensetzt, hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Spielplätze im gesamten Stadtgebiet Kevelaer zu verschönern und zu modernisieren.

Um Anregungen für die Planung und Gestaltung zu sammeln, besichtigten die Politiker und die Vertreter der Verwaltung Spielplätze außerhalb des Stadtgebietes. Mit vielen neuen Eindrücken und Ideen für die Umsetzung kehrte man wieder nach Kevelaer zurück. Am Grüngürtel Klinkenberg steht bereits das Highlight in diesem Jahr, das „Matterhorn“, ein Kletterfelsen, der von vielen Kindern gerne genutzt wird. Für das nächste Jahr stehen im städtischen Haushalt erneut Mittel in Höhe von 40.000 Euro für die Spielplätze zur Verfügung, sofern die politischen Gremien diesem zustimmen.