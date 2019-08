„Niederrhein-Mischung“ : Kevelaerer Blumensamen sehr beliebt

Im Garten von Joahnnes und Petra Baaken übergaben Heino Breuer, Hans Gerd Cox und Dominik Pichler die Spenden,. Foto: Dirk Möwius

Die „Niederrhein-Mischung“ blüht in vielen Gärten. Nun wurde die Ernte eingefahren: Spenden für soziale Projekte.

Johannes Baaken hatte in diesem Sommer viel Spaß bei seinen Spaziergängen durch Kevelaer. Immer wieder entdeckte er in Gärten das typische Ergebnis des Aussähens der „Niederrhein-Mischung“. „Da ich sei ja auch selbst gesät hatte, weiß ich immer, an welchen Farben ich sie erkenne“, berichtete der Mitarbeiter der Stadt Kevelaer und Initiator des Projekts jetzt in seinem heimischen Garten im Achterhoek. In entspannter Runde galt es, noch einen ganz besondere Ernte aus der „Niederrhein-Mischung“ einzufahren. Einen Euro pro verkauftes Glas gab es für einen guten Zweck. Drei Institutionen durften sich über jeweils 500 Euro Spende freuen.

Doch zunächst zurück zum Projekt. Im Rahmen der Aktion „Kevelaer blüht auf sollte auch neue Inspiration für Hobbygärtner geschaffen werden. Nach einer Saatmischung für Grünstreifen und Wegesränder sollte die Niederrhein-Mischung mit besonders bienen- und insektenfreundliche Pflanzen in erster Linie die Gärten zum Blühen bringen. Im Gartencenter Breuer wurden exklusiv für 9,95 Euro 100 Gramm für zehn Quadratmeter im schicken Weckglas angeboten. Das Mischverhältnis war so gewählt, dass nicht alle Blumen zur gleichen Zeit blühen, sondern ab Juni bis in den Herbst hinein. Das wiederum sei nicht nur für die Menschen schön, die sich länger an den blühenden Wiesen erfreuen können, sondern auch für die verschiedenen Insekten, die auch nicht alle zur selben Zeit aktiv sind. Und die Nachfrage war gut. Heino Breuer und Hans Gerd Cox, die aus Baakens Idee das fertige Produkt entwickelt hatten, berichteten, dass das Thema bienenfeundlicher Garten in diesem Jahr für die Kunden generell eine große Rolle gespielt habe. Die „Niederrhein-Mischung“ sei da genau richtig gekommen. „Sie war ein Verkaufsschlager“, freute sich Baaken.

Info Von der Margerite bis zum Klatschmohn Konzept Insgesamt 15 verschiedene Blumen finden sich in der Mischung wieder, von der Margerite über die Schafgarbe bis hin zum Klatschmohn. Auch Basilikumsamen ist enthalten. Das Glas mit 100 Gramm Saatgut, das für eine Fläche von etwa zehn Quadratmetern bestimmt ist, war für 9,95 Euro im Gartencenter Breuer zu erhalten. Die Auflage war zunächst auf 1000 Stück beschränkt. Wegen der großen Nachfrage wurden weitetere Gläser gefüllt.

Bürgermeister Dominik Pichler, der die Schirmherrschaft für das Projekt übernommen hatte, berichtete von seinem Selbstversuch mit der Mischung im eigenen Garten. „Ich finde das Resultat sehr erfrischend. Es ist überraschend, wie immer wieder neue Farben zu sehen sind.“ Er freute sich besonders darauf, dass nun auch noch soziale Projekte davon profitieren. Die Spenden aus der „Niederrhein-Mischung“ gehen an die Kevelaerer Tafelt, das Hospiz in Wetten sowie an die Aktion St. Nicolaus.