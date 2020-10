Verkauf von Saatgutmischung unterstützt Vereine : 1000 Euro für Naturschutzprojekte in Kevelaer

1000 Euro für Naturschutzprojekte in Kevelaer

Am Maasweg in Kevelaer wurde den beiden Vereinen das Spendengeld überreicht. Foto: Christoph Wegener

Kevelaer Der „Natur- und Heimatverein Twisteden-Kleinkevelaer“ und der Verein „Natur und Kultur im Achterhoek“ setzen sich für die Natur und Artenvielfalt in der Region ein. Beiden wurde jetzt jeweils 500 Euro gespendet.



„Alleine kann man die Welt nicht retten, aber wenn jeder etwas beiträgt, dann ist viel möglich“, sagt Werner Neumann und blickt stolz auf den dicht bepflanzten Grünstreifen, der sich vor ihm erstreckt. Die meisten Blumen sind zwar bereits verblüht, doch man kann sehen, wie viele Pflanzen hier Wurzeln geschlagen haben. Die Wildblumenwiese am Maasweg haben er und die anderen Mitglieder des „Natur- und Heimatvereins Twisteden-Kleinkevelaer“ angelegt - es ist ihr Beitrag zu mehr Artenvielfalt in der Region. Hier hat die Natur zwischen weitläufigen Feldern und asphaltierten Straßen ihren eigenen Raum bekommen. Die heimischen Tiere finden im dichten Gestrüpp sowohl Schutz, als auch Nahrung. Für die sechsbeinigen Besucher der Wiese wurde zudem ein großes Insektenhotel gebaut, dass der Verein in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Kevelaer errichtete.