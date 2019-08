„United for Oscar“ : Spendenaktion für Oscars langen Kampf gegen den Tumor

Kevelaer Kevelaererin hat Spendenaktion für das Kind ihres Schulfreundes gestartet.

Für den Jungen änderte sich am 23. Dezember 2016 alles. Die Diagnose: Neuroblastom Stufe vier. Neuroblastome sind bösartige‎ Tumoren und die dritthäufigste Krebserkrankung bei Kindern. Damit begann ein ganz neuer Lebensabschnitt für den damals dreijährigen Oscar. Er hatte bereits starke Schmerzen in den Beinen und drastischen Leistungsabfall, als die Eltern mit ihm einen Kinderarzt aufsuchten. Vermutungen auf Rheuma oder eine Knochenentzündung veranlassten die Untersuchung durch ein MRT.

Eines Abends wurden die Schmerzen jedoch so unerträglich, dass das Elternpaar Förster seinen Sohn in die Notaufnahme brachte. Er wurde weiterhin mit Schmerzmittel behandelt, bis die Diagnose kam: Metastasen in den Unterschenkeln, Oberschenkeln, der Hüfte, der Wirbelsäule, der Schulter, dem Schädel und dem Knochenmark.

Am 27. Dezember kommt Oscar ins Krankenhaus, am 30. beginnt die Chemotherapie. Es folgen fünf weitere Chemotherapien, Oscar liegt jeweils eine Woche im Krankenhaus. Es folgen eine Tumorentfernung und die Entfernung der Nebenniere. Außerdem erhielt Oscar eine Stammzellentransplantation.

Die Krankheit ist mit den Heilmethoden in Deutschland nun nicht mehr heilbar. Oscars letzte Chance liegt in Barcelona. Eine in New York entwickelte und in Barcelona praktizierte Immuntherapie verspricht große Heilungserfolge. Die 200.000 Euro teure Behandlung wird jedoch nicht von den deutschen Krankenkassen übernommen. Nun wartet Oscar sehnsüchtig darauf, seine letzte Chance nutzen zu können.