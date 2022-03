Kevelaer : Mera spendet Futter für Haustiere in der Ukraine

Kevelaer Der Tierfuttermittelfabrikant aus Kevelaer setzt sein Engagement für Not leidende Menschen und Tiere fort. Er spendet 1300 Kilo Trockenfutter für Hunde.

„Angesichts der schrecklichen Bilder, die uns gerade minütlich aus der Ukraine erreichen, war uns sofort klar, dass wir nicht hilflos zusehen, sondern handeln und helfen möchten – so, wie wir es immer machen, wenn es möglich ist“, erzählt Felix Vos, der das Unternehmen Mera Tiernahrung in dritter Generation leitet. Der Tierfuttermittelhersteller spendet 1300 Kilo Hunde-Trockenfutter für die Spendenaktion von Tänzerin und TV-Star Motsi Mabuse, deren Ehemann Evgenij Voznyuk selbst Familie in der Ukraine hat. Mit dem Bürgermeister der Stadt Kelkheim, Albrecht Kündiger, und lokalen Unternehmen wurde eine Sammelstelle für gezielte Spendenabgaben organisiert. Die gesammelten Hilfsgüter werden an die polnisch-ukrainische Grenze gebracht und dort schnell und unbürokratisch verteilt. Das von Mera gespendete Futter reicht für rund 10.000 Mahlzeiten.