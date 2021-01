Spende für Einrichtung in Weeze : Ein neuer Transporter für das Team vom Café Konkret

Rainer Janßen von der Sparkasse mit Marianne Heißing und einigen ehrenamtlichen Fahrern des Café Konkret beim Übergabetermin. Foto: Gemeinde Weeze

WEEZE Das Café Konkret in Weeze ist für bedürftige Menschen in Weeze da. Die Sparkasse Goch-Kevelaer und die Stiftung „Jetzt Weeze“ haben die Anschaffung eines neuen Transporters als Ersatz für den in die Jahre gekommenen Transporter vom Café Konkret Weeze mit hohen Geldbeträgen unterstützt.

Das neue Fahrzeug erleichtert das Einsammeln der gespendeten Waren aus den örtlichen und umliegenden Geschäften, Supermärkten und Landwirten erheblich. Das Café Konkret bleibt allerdings weiterhin geschlossen. Auch die sozial-karitative Einrichtung ist in dieser von Corona bestimmten Zeit aufgerufen, zwischenmenschliche Kontakte zu vermeiden oder Kontakte zu minimieren.