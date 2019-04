Brandschutz in Kevelaer : Spektakuläre Einsätze für die Feuerwehr

KEVELAER Bei der Jahreshauptversammlung wurde Bilanz gezogen. 2018 hatten die Einsatzkräfte vor allem wegen der langen Trockenheit viel zu tun. Besonders in Erinnerung blieb ein vom Erdboden „verschluckter“ Senior.

So sorgten insbesondere die überdurchschnittlich heißen Sommermonate zu diversen Flächen- und Fahrzeugbränden. In Erinnerung bleibt hierbei der 17. Juli, an dem mehrere Hektar Feld in Brand und angrenzende Höfe und Wohnhäuser in Gefahr gerieten. Auch ein Dachstuhlbrand im historischen Stadtkern im November bescherte unumgänglich großes Aufsehen. Nur durch das mutige Vorgehen der im Inneren des Mehrfamilienhauses eingesetzten Kräfte konnte das Feuer in Grenzen gehalten und unter Kontrolle gebracht werden.