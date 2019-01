Schulpolitik: SPD will Sozialarbeiter für die Grundschulen

SPD will Sozialarbeiter für die Grundschulen

Horst Blumenkemper regt an, Förderungen zu prüfen. Foto: privat/Privat

KEVELAER nachdem sich die Schulsozialarbeiter im Ausschuss vorgestellt hatten, gab es von den Politikern bereits viel Applaus für die Arbeit. Gleichzeitig kam der Wunsch durch eine Grundschulleiterin auf, dass doch auch die Grundschulen von diesem Angebot profitieren sollten.

Die Anregung greift jetzt die SPD auf. Die SPD-Fraktion hat einen Antrag gestellt und bittet die Verwaltung zu prüfen, ob es Fördermittel für die Einstellung beziehungsweise Finanzierung von Schulsozialarbeitern im Grundschulbereich gibt. „Bei den Grundschulen soll eine Abfrage erfolgen, in welchem Umfang Bedarf für eine Schulsozialarbeiterin oder einen Schulsozialarbeiter besteht. Dabei sollte klar werden, dass sich einzelne Grundschulen eine Stelle teilen müssten“, so der SPD-Fraktionsvorsitzende Horst Blumenkemper in dem Antrag.