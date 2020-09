Kommunalwahl : Schwarze Plakate schmecken SPD in Kevelaer nicht

KEVELAER Mit neuen Plakaten sorgt die CDU in Kevelaer für Gesprächsstoff. Die Tafeln sind schwarz mit Slogans wie „Lösungen statt Verbote“.

Bislang ist der Wahlkampf in Kevelaer recht unaufgeregt verlaufen, doch quasi auf der Ziellinie nimmt er jetzt Fahrt auf. Die CDU hat sich mit schwarzen Plakaten und der Aufschrift „Lösungen statt Verbote“ oder „Zukunft gestalten statt Angst verbreiten“ den Unmut der SPD zugezogen. In den sozialen Netzwerken wird heftige Kritik geübt. SPD-Mann Norbert Killewald schreibt dort in Richtung von CDU-Chef Michael Kamps: „Mich interessiert aber schon, wie die offizielle Christdemokratie in Kevelaer zu solch einem populistischen Spruch steht und wie Ihre Partei in Kevelaer und Ihre Mitglieder denn diese Plakataussage deuten.“