Antrag in Kevelaer : SPD will Ankauf von Laptops für Familien unterstützen

SPD will Ankauf von Laptops für Familien unterstützen

Antrag in Kevelaer

Die Arbeit am Tablt wird für Schüler in Coronazeiten immer wichtiger. Foto: dpa

Kevelaer In Zeiten von Corona hat sich gezeigt, wie wichtig es ist, dass Familien mit digitalen Geräten wie Laptop, Tablet oder PC ausgestattet sind. Die SPD möchte Familien daher finanziell bei der Anschaffung unterstützen.

Die SPD hat den Antrag gestellt, Familien beim Kauf eines Laptops finanziell zu unterstützen. „Die aktuelle Corona-Krise wird uns wohl noch einige Wochen oder gar Monate begleiten“, so der Fraktionsvorsitzende Horst Blumenkemper in der Begründung zum Antrag. Derzeit sei noch nicht absehbar, ob und wann in diesem Schuljahr der Unterricht wieder regulär angeboten wird. Durch die Schließung der Schulen habe die Bedeutung des digitalen Lernens immer mehr zugenommen. Lehrer versenden digitale Unterrichtsinhalte, es entstehen immer mehr Online-Plattformen, die Schülern und Eltern beim Homeschooling unterstützen, Videokonferenzen zwischen Schülern und Lehrern finden nahezu täglich statt.