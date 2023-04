Jahreshauptversammlung in Kevelaer SPD ehrt Winfried Janssen

Bei guter Laune und regem Austausch konnten die Kevelaerer Genossen auch Jürgen Franken, SPD-Fraktionsvorsitzender im Kreistag, begrüßen. „Eine Versammlung mit Mitgliederehrung ist immer etwas Besonderes. Es hat mir große Freude bereitet, einem so verdienten Genossen wie Winfried Janssen die Ehrenurkunde zu überreichen. 50 Jahre Mitgliedschaft in einer Partei sind nichts Selbstverständliches, davor ziehe ich meinen Hut“, meinte Moritz Walter, stellvertretender Vorsitzender des Ortsvereins. Seine Partnerin als Vorsitzende, Nicole Kraft-Englich, fügte hinzu: „Eine Jahreshauptversammlung ist immer eine schöne Sache, um sich in geselliger Runde auszutauschen. Dass wir Jürgen Franken aus der Kreistagsfraktion bei uns begrüßen durften, war ebenfalls spitze. Die Genossinnen und Genossen konnten sich so aus erster Hand über Ideen und Anträge der Fraktion informieren, wofür wir uns bei ihm bedanken.“