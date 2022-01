Haushalt in Kevelaer : SPD will Streetworker für Kevelaer

Kevelaer Die Fraktion befasste sich intensiv mit dem Haushaltsentwurf. Gefordert werden unter anderem auch bezahlbarer Wohnraum und Tempo 30.

Die Fraktion konstatierte, dass nicht nur die Stadt finanzielle Probleme bekommt, sondern auch die Bevölkerung durch die Pandemie erheblich zu leiden hat. So wird in einem der Anträge die Verwaltung aufgefordert, bezahlbaren Wohnraum für Kevelaerer zur Verfügung zu stellen. Es könne nicht sein, dass beispielsweise eine alleinerziehende Krankenschwester nicht mehr in Kevelaer wohnen könne, weil sie die hohe Miete nicht aufbringen kann. In neuen Wohnbaugebieten, Mehrfamilienhäusern, aber auch in Altbauwohnungen müsse ein Anteil von mindestens 30 Prozent als bezahlbarer Wohnraum deklariert und entsprechend unterstützt werden.