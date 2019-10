Am Cyriakusplatz : Sparkassen-Filiale in Weeze soll durch Neubau ersetzt werden

WEEZE Die Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze bringt ihre Filialen nach und nach auf den neuesten Stand.

Die Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze plant, die Filiale im Herzen von Weeze neu zu bauen. „Wir schauen uns ständig, unsere Gebäude an und prüfen, wo in den kommenden Jahren etwas getan werden muss“, erläutert Sparkassen-Sprecher Jochen Rademacher. In den vergangenen zwei Jahren sind daher bereits die Filialen in Winnekendonk, Goch und Pfalzdorf auf den neuesten Stand gebracht worden. „Wir haben uns die drei weiteren Standorte in Goch, Kevelaer und Weeze angesehen und sind zu dem Schluss gekommen, dass der größte Handlungsbedarf in Weeze besteht.“