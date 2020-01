Verbandssparkasse Goch Kevelaer Weeze : Sparkasse kürzt Öffnungszeiten

Kevelaer Ab 10. Januar schließen die Zweigstellen nachmittags eine Stunde früher. Am Mittwochnachmittag bleibt ganz geschlossen. Zugleich gibt es aber auch ein starkes Signal: Filialschließungen stehen nicht im Raum.

Der Trend macht auch vor der Verbandssparkasse nicht Halt: Die Sparkasse Goch-Kevelaer-Weeze passt zum 10. Januar ihre Service-Öffnungszeiten an. In Zukunft schließen die Zweigstellen nachmittags eine Stunde früher. Am Mittwochnachmittag bleibt ganz geschlossen. Zugleich gibt es aber auch ein starkes Signal von der Sparkasse: „Filialschließungen stehen nicht im Raum“, betonte Pressesprecher Jochen Rademacher am Montag auf Nachfrage unserer Redaktion.

Wie alle Banken bestätigt auch die Sparkasse Goch-Kevelaer-Weeze, dass sich das Kundenverhalten deutlich geändert hat. Die Nutzung des Schalters in den Filialen habe sich in den vergangenen Jahren stark verringert. Rademacher: „Inzwischen nutzen die Kunden immer mehr die Service-Angebote der Internet-Filiale und das Online-Banking sowie das Mobile-Banking mittels Smartphone oder Tablet. Das ist bequem und einfach. Und diese Online-Dienste, die kontinuierlich mehr werden, stehen täglich rund um die Uhr zur Verfügung.“ Zusätzlich können viele Fragen und Servicedienstleistungen telefonisch über das Service-Center der Sparkasse abgewickelt werden. Dieses Angebot steht den Kunden montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr zur Verfügung.

Den Weg der Sparkasse Krefeld, die ihr Zweigstellennetz in diesem Jahr kräftig ausdünnt und dabei ihre Niederlassungen in Walbeck, Veert, Kapellen, Nieukerk und Issum schließt, will die Sparkasse Goch-Kevelaer-Weeze aber nicht gehen. „Ganz im Gegenteil“, betont Rademacher. Allerdings hat die Verbandssparkasse in jüngerer Vergangenheit auch schon Maßnahmen getroffen. Die Filialen in Winnekendonk, Pfalzdorf und Goch-Voßstraße sind nur noch SB-Standorte mit Beratungsangeboten nach Verabredung.