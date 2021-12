Einkaufen bis 21 Uhr in Kevelaer : Spätschicht findet Freitag wieder statt

Kevelaer Die Händler haben lange überlegt und sich dann entschieden: Auch im Dezember soll es den langen Einkaufsabend in der City von Kevelaer geben.

Auch Kevelaer ist in Adventsstimmung: In den Straßen der Marienstadt funkelt die zauberhafte Weihnachtsbeleuchtung, die Tannenbäume sind geschmückt und vom Krippenmarkt weht der typische Duft nach gebrannten Mandeln durch die Straßen.

Da stand für die Organisatoren schnell fest: In diesem stimmungsvollen Rahmen soll auch die „Kevelaerer Spätschicht“ auf jeden Fall stattfinden. Wie gewohnt haben am Freitag, 3. Dezember, daher wieder viele Händler und Gastronomen in der Kevelaerer Innenstadt lange geöffnet. Bis 21 Uhr können die Kunden dann einkaufen. „Bummelt entspannt durch die Innenstadt, deckt Euch mit den ersten - oder letzten - Weihnachtsgeschenken ein und genießt Glühwein oder Punsch und Pommes oder Reibekuchen auf dem Krippenmarkt“, so die Organisatoren. Den Gastronomiebereich des Advent- und Krippenmarktes findet man zentral auf dem Mechelner Platz am Museum im Herzen der Innenstadt.