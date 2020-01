Beleibte Aktion in Kevelaer : Zu hohe Belastung: „Spätschicht“ wird eingestellt

Kevelaer Die Spätschicht in der Busmannstraße war bei den Besuchern beliebt. Doch weil der Aufwand so groß ist, wurde die Aktion jetzt eingestellt.

Katharina Peters ist fast ein bisschen traurig. „Es hat uns alle schon sehr bewegt, dass wir so viel Resonanz auf unsere Nachricht bekommen haben, das wir mit der Spätschicht aufhören“, sagt die Inhaberin des Geschäfts „Teefreund“ in der Busmannstraße. Zusammen mit Anja Hummler und Dirk Heystermann hatte die Geschäftsfrau die Aktion in der Kevelaerer City organisiert. An mehreren Terminen gab es jeweils freitags ein Event, bei dem es verschiedene Angebote für die Besucher gab. Unter anderem waren Foodtrucks gekommen, die für ein besonderes kulinarisches Angebot in den Abendstunden sorgten.