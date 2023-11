Tragischer Todesfall am Airport Weeze Albtraum für Fluggäste – der Notfall in der Luft

Holger Terhorst, Sprecher des Flughafens, hat so ein Ereignis am Airport Weeze jedenfalls noch nie erlebt und erst ist seit den Anfangstagen des Airports vor 20 Jahren mit dabei. Gleichwohl ist der Flughafen auf solche Fälle vorbereitet. In Weeze gibt es eine eigene Airport-Feuerwehr. Die Mitarbeiter dort sind staatlich-geprüfte Rettungssanitäter. Sie sind am Flughafen stationiert und waren auch am Mittwoch sofort vor Ort. Zusätzlich waren ein Notarzt und weitere Sanitäter des Kreises zum Rollfeld gekommen.