Pauschalreise : Der Flughafen in Weeze als Urlaubsziel

Weeze Sonnenklar-TV veranstaltet Pauschalreise zum Flughafen Weeze.

Wer denkt, dass ein Urlaub erst beginnt, wenn man in einem Flugzeug sitzt, der irrt. Denn der TV-Sender Sonnenklar.TV wählte jüngst den Flughafen Weeze als Ziel einer Pauschalreise aus. Und hatte damit Erfolg: Mit 80 Anmeldungen ist die erste Pauschalreise zu einem Flughafen bestens gebucht worden. Am vergangenen Wochenende erkundeten die Urlauber aus ganz Deutschland auf geführten Radtouren den Flughafen Weeze und die Deutsch-Niederländische Grenzregion. Dabei erwartete die Reisenden ein abwechselungsreiches Programm

Nach dem Check-In im „Best Deal Hotel“ am Flughafen und der Begrüßung durch die Gastgeber Andreas Lambeck von Sonnenklar.TV und Flughafenchef Ludger van Bebber erwartete die Gäste gleich das erste Highlight des umfassenden Reiseprogramms: Der Freitagnachmittag stand unter dem Motto „Eine Reise in die Vergangenheit der Royal Air Force Base“. Unter fachkundiger Leitung der Tourguides vom Weezer Royal Air Force Museum entdeckten die Teilnehmer das Gelände bei einer geführten Radtour und besichtigten das RAF-Museum, Hangars und die ehemaligen Wohnbereiche der Briten, die bis 1999 auf dem Gelände gelebt und gearbeitet haben.

Die Reisenden hatten einen exklusiven Einblick in die Flughafenlandschaft. So erkundete die Gruppe am Samstag mit dem Rad die gesamt Flughafenanlage. Anschließend ging es weiter nach Weeze, wo Bürgermeister Ulrich Francken die Sonnenklar.TV Gäste am Rathaus begrüßte und zu einem Rundgang durch die Gemeinde eingeladen hat.