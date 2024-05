Neues TV Format hat in der Marienstadt Premiere Sonnenklar TV sendet vier Stunden live aus Kevelaer

Jetzt geht der Sender einen Schritt weiter. Es soll vier Stunden am Stück live aus einer Stadt berichtet werden. „Die 100 schönsten Städte Deutschlands“ heißt das neue TV-Format des Urlaubs-Senders. Und offenbar gehört Kevelaer zu diesen 100 schönsten Städten, denn die Pilotfolge der neuen Serie wird live aus der Marienstadt übertragen. „Ich freue mich, dass wird die Nummer eins sind“, sagte Bürgermeister Dominik Pichler, als jetzt das neue Format genau dort vorgestellt wurde, wo bald live übertragen werden soll: Zwischen Gnadenkapelle und Basilika wird auf dem Kapellenplatz ein Studio aufgebaut. Via Staellit wird nach München zur Heimat von Sonnenklar TV übertragen, von dort geht Kevelaer dann live in die ganze Welt. Wenn dann mitten in der Livesendung die Glocken läuten, gehört das mit zum Programm. Unverwechselbar Kevelaer eben.