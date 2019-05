Sonderausstellung : Heidelandschaft wird NATO-Flugplatz

Am Samstag wurde die Sonderausstellung „Heidelandschaft wird Nato-Flugplatz“ im RAF Museum eröffnet. Foto: Norbert Prümen (nop)

Weeze Das Royal-Air-Force-Museum Laarbruch zeigt in einer Sonderausstellung, wie 1953/54 innerhalb eines Jahres der Nato-Flugplatz Laarbruch entstand. Bis zum 30. November kann man einen Eindruck von der aufregenden Zeit gewinnen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Antje Thimm

Neuland betreten heißt nicht nur, wie Christoph Columbus unbekanntes Land entdecken, wo die Landkarte weiß war. Es kann auch heißen, Landschaft zu verändern und Menschen zusammenzubringen, die verschiedene Sprachen sprechen oder sogar gegeneinander gekämpft haben.

Wie innerhalb eines einzigen Jahres eine Heidelandschaft – die Hees bei Weeze – sich in einen hochmodernen Nato-Flugplatz verwandelte – das zeigt das Royal Air Force (RAF) Museum Laarbruch-Weeze in einer Sonderausstellung. Sie wurde am Samstag feierlich eröffnet.

Die Besucher können sich dank der vielen Ausstellungsstücke auf eine spannende Zeitreise begeben. Foto: Norbert Prümen (nop)

Info Die Ausstellung geht bis zum 30. November Wer Der Kulturraum Niederrhein ist seit 1997 Koordinierungsstelle für Kulturpolitik in NRW. Er fördert das kulturelle Leben der Region Niederrhein und der angrenzenden niederländischen Provinzen. Alle zwei bis drei Jahre startet ein neues Themenjahr. Wann Die Ausstellung „Heidelandschaft wird Nato-Flugplatz“ im Royal-Air-Force-Museum Laarbruch dauert bis zum 30. November. Öffnungszeiten: Mai bis September, mittwochs bis sonntags 14 bis 17 Uhr, ab Oktober freitags bis sonntags 14 Uhr bis 17 Uhr. Eintritt: drei Euro.

Zusammen mit über 50 weiteren Museen am Niederrhein und in den niederländischen Provinzen Gelderland und Limburg nimmt das RAF-Museum Weeze damit teil am Themenjahr „Neuland“ des Kulturraums Niederrhein. „Die Veränderungen in so kurzer Zeit waren unvorstellbar“, sagte Helmut Hartmann, Ehrenvorsitzender und Mitgründer des Vereins, bei der Ausstellungseröffnung. Im Oktober 1953 begannen die Bauarbeiten, ein Jahr später landeten die ersten Militärflugzeuge. 2700 britische Soldaten lebten, teilweise mit ihren Familien, in Laarbruch, es entstand eine „Engländersiedlung“ mit rund 400 Wohneinheiten, es gab eine „London Street“, eine „York Street“, und die Nachbargemeinde Goch wurde „Klein-London“ genannt, weil auch dort Wohnsiedlungen für RAF-Angehörige geschaffen wurden.

600 deutsche Zivilangestellte fanden an der Royal- Air-Force-Station einen Arbeitsplatz. Wiederum eine neue Ära begann, als die letzten britischen Soldaten Weeze verließen und an gleicher Stelle ein ziviler Flughafen gebaut wurde. Am 1. Mai 2003 nahm der Airport Weeze seinen Betrieb auf. Auch diese Veränderung war „Neuland“ für die Menschen in und um Weeze. Das Royal-Air-Force-Museum Laarbruch dokumentiert 45 Jahre Präsenz der britischen Luftwaffe, ist seit 2007 für die Öffentlichkeit zugänglich.

Es nennt sich auch „Museum für Frieden und Freundschaft“. Die Sonderausstellung „Neuland“ befindet sich im Raum der ehemaligen St. Peter’s Church. Verschiedene Themen werden durch Foto-Collagen dokumentiert: der Baubeginn der Start- und Landebahn, der Transport eines riesigen Stahlgerüsts aus Bremen nach Laarbruch, die Wohnsiedlungen der Soldaten und natürlich das Kino, in dem 370 Zuschauer Platz hatten. Ein ganz wesentlicher Teil des Lebens war auch das Thema Freizeit. Die englischen Soldaten spielten mit deutschen Freunden Fußball, es wurde zusammen gefeiert, man verliebte sich. Manche deutsch-britische Ehen entstanden, wie die von Cilly und Rodney Hawkins. Beide sind im Museumsverein aktiv und haben auch die aktuelle Ausstellung mit vorbereitet.