Vor dem Bürgerhaus : Open-Air-Sommerkino in Weeze mit Queen-Film

Weeze Die Filme „Bohemian Rhapsody“ und „Der Junge muss an die frische Luft“ sind am Freitag und Samstag unter freiem Himmel vor dem Bürgerhaus zu sehen.

In der ersten Filmnacht am Freitag, 23. Juli, läuft die Filmvorstellung „Bohemian Rhapsody”. In der zweiten Filmnacht am Samstag, 24. Juli, wird „Der Junge muss an die frische Luft” ausgestrahlt. Für das richtige Kino-Feeling gibt es knackiges Popcorn, leckere Snacks und Getränke im Angebot.