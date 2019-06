Umwelt in Weeze : Solaranlage macht Airport zur klimaneutralen Zone

WEEZE Wie berichtet, legt die Gemeinde Weeze den Fokus auf den Klimaschutz. Hier wird mehr Strom mit erneuerbaren Energien erzeugt, als verbraucht. Der Flughafen trägt erheblich dazu bei. Denn der Airport hat das Ziel der CO2-Neutralität bereits im Jahr 2018 erreicht.

Die Basis dafür liefert eine hohe Energieeffizienz in Verbindung mit zwei großen Solarkraftwerken, die der Airport 2011 und Ende 2016 umgesetzt hat. Beide Solarkraftwerke zusammen haben eine Leistung von 18 Megawatt. Die insgesamt 75.000 Solarpanele haben in 2018 exakt 19.654.013 Kilowattstunden (kwh) regenerative Energie produziert, der gesamte Stromverbrauch des Airports betrug im Jahr 2018 beispielsweise 5.845.921 kwh. Auch unter Einbezug der fossilen Brennstoffe für Heizung und Fahrzeuge erzeugt der Airport deutlich mehr regenerative Energie, als er insgesamt an Energie verbraucht. Trotz der bereits erreichten CO 2 -Neutralität werden laufend auch Energieeinsparmaßnahmen umgesetzt, beispielsweise die Umstellung der Terminal- und Vorfeldbeleuchtung auf LED-Technik.