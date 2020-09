Pilotprojekt in der Region : Schwimmende Solaranlage auf Kiessee in Weeze

Auf dem See in Vorselaer entseht eine riesige schwimmende Solaranlage in Weeze. Foto: ja/Rheinland Solar

Weeze Die Kiesbagger in Vorselaer sollen bald mit Strom aus Sonne versorgt werden. Auf dem See fast 2000 Solarmodule auf ein schwimmendes Gerüst montiert worden.

(zel) Es ist ein Pilotprojekt für die ganze Region. Auf dem Kiessee in Vorselaer wird eine riesige Solaranlage gebaut. Der Clou: Die Module schwimmen auf dem Wasser. Die Anlage in der Nähe von Weeze ist in nur vier Wochen auf dem Gewässer des Kieswerkes installiert worden. Die Unterkonstruktion wurde speziell für das Projekt entwickelt und könnte als Prototyp Vorlage für weitere schwimmende Solaranlagen sein. Hauptbestandteil der Unterkonstruktion sind etwa zwölf Meter lange schwimmende Elemente, die aus Stahl bestehen, und die 1872 Solarmodule tragen. Sie sorgen für den nötigen Auftrieb auf dem Gewässer und sind durch Stahlträger verbunden. Darauf wurden die Module verschraubt. Es soll sich um die größte „Floating-Solaranlage“ in Nordrhein-Westfalen handeln. Sie wurde in Zusammenarbeit von der Firma Rheinland Solar mit dem Kiesunternehmen Hülskens. Hier sollen künftig 637.500 Kilowattstunden Strom im Jahr erzeugt werden. Voraussichtlich werden 75 Prozent des Stroms aus der Anlage vor Ort verbraucht. Das Kieswerk hat einen Stromverbrauch von etwa 1,3 Millionen Kilowattstunden im Jahr. In der Woche wird der Strom zum Betrieb der Saugbagger und Siebmaschinen genutzt; am Wochenende ins Netz eingespeist. Das Kieswerk bekommt dafür eine Einspeisevergütung. Die Anlage hat sich nach etwa sechs Jahren amortisiert.