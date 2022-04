Leerstand in Kevelaer : Sofortprogramm hilft dem Weltladen

Kevelaer Zu reduzierter Miete wird das Angebot künftig im Lokal Amsterdamer Straße 4 präsentiert. Nach zwei Jahren wird über einen neuen Vertrag verhandelt.

Glück im Unglück – das trifft es im Fall des Weltladens ziemlich gut, denn sein Mietvertrag am Kapellenplatz 33 lief Ende 2021 ohne Option auf Verlängerung aus. Soweit der unglückliche Teil, doch glücklicherweise konnte die Wallfahrtsstadt Kevelaer im gleichen Zeitraum Landesmittel des Sofortprogramms Innenstadt akquirieren und mit diesen den Weltladen im neuen Ladenlokal unterstützen. „Zum Glück las unser Team vom ‚Sofortprogramm Innenstadt‘ in der Zeitung, und wir haben uns direkt mit der Stadt in Verbindung gesetzt“, sagt Annegret Beckedahl vom Weltladen. Durch das Förderprogramm kann der Weltladen für 20 Prozent der Altmiete das Ladenlokal an der Amsterdamer Straße 4 mieten.