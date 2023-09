Musik unter freiem Himmel Sofa-Konzert im Solegarten Kevelaer

Am Samstag, 23. September, verwandelt sich das Gradierwerk im Solegarten St. Jakob in eine ganz besondere Konzertbühne. Ab 18 Uhr findet in Kooperation mit der Rockschule Hamminkeln zum ersten Mal das „Sofa-Konzert“ mit sieben verschiedenen Live-Bands statt. Besucher können sich auf einen Abend mit handgemachter Musik aus verschiedenen Genres freuen. Dank Unterstützung der Volksbank an der Niers kann das Konzert für alle kostenfrei angeboten werden. „Wir freuen uns sehr, dass wir einen solchen Abend für alle Kevelaerer und die vielen Besucher anbieten können“, sagt Verena Rohde, Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketings. Mit dabei ist Sarah Hübers, die Siegerin von „Dein Song 2021“. Außerdem werden Anni und Tim Büning aus Wesel, „Cesare Acoustic“ aus Dinslaken und Timo Brandt aus Dingden auf der Bühne stehen. Komplettieren werden den Abend der Neuseeländer Ant Utama und die beiden niederländischen Gruppen „Bootsman“ und „Nos Tres“.