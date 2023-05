Kevelaer eröffnet die Schausteller-Saison am Niederrhein Mitten rein in das Kirmesvergnügen

Erstmals seit vielen Jahren ist Heinz-Josef Theunissen nicht mehr als Marktmeister für das Fest zuständig. Er ist im Rathaus in eine andere Abteilung gewechselt. „Seine ruhige und besonnene Art haben wir immer sehr geschätzt“, sagt Schausteller-Chef Dirk Janßen. Zum Job von Theunissen gehörte es in den vergangenen Jahren auch immer dazu, die Fahrgeschäfte in Begleitung des Bürgermeisters zu Beginn der Kirmes selbst zu testen. Diesmal wird Patrick Simon wohl diese Aufgabe übernehmen, er ist neuer Ordnungsamtsleiter und soll daher im kommenden Jahr auch den Marktmeister machen. Diesmal übernahm Ludger Holla noch einmal diese Rolle und berichtete, dass es 68 Attraktionen und Geschäfte bei der Kirmes geben werde. „Mehr als 200 Schausteller haben sich beworben, das zeigt deutlich, dass Kevelaer attraktiv ist.“