Veranstaltungen : So wird 2019 in Kevelaer

Nachtglühen beim Heißluftballon-Festival. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kevelaer Spannendes und Entspannendes, Lustiges und Künstlerisches, Sportliches und Unterhaltsames steht für das kommende Jahr in der Wallfahrtsstadt an. Die Termine bis in den Sommer stehen fest.

Wer gerne Pläne schmiedet, der kann das schon jetzt für das kommende Jahr tun. In Kevelaer steht bis in den Sommer ein abwechslungsreiches Programm an Veranstaltungen fest.

Das neue Jahr startet in der ersten Januarwoche mit zwei großen Konzerten. Am Samstag, 5. Januar, spielt ab 19 Uhr die „Big Band For Fun“ im Konzert- und Bühnenhaus. 24 Musiker aus dem Kreis Kleve spielen unter Leitung von Dirigent Philipp Niersmans zeitgemäße Arrangements. Am Sonntag, 6. Januar, folgt an selber Stelle um 17 Uhr das Neujahrskonzert der Polizei. Dazu konnte das Landespolizeiorchester NRW verpflichtet werden, das von Scott Lawton dirigiert wird. Karten gibt es für 16,50 Euro beim Stadtmarketing, Telefon 02832 1220.

Ende Januar kommt ein Mann nach Kevelaer, dessen Stimme vielen bekannt sein dürfte: WDR2-Moderator Sven Pistor. Am Freitag, 25. Januar, um 20 Uhr steht er auf der Bühne des Konzert- und Bühnenhauses bei „Kabarett unterm Dach“. Sein Programm „Pistors Fußballschule – Alles Vollpfosten“ ist ein Hilfeschrei, verzweifelt, komisch und voller Liebe zum Sport.

Wem die Mischung aus Malz, Hefe, Wasser und Hopfen in flüssiger Form gut schmeckt, der möchte sich vielleicht auch selbst einmal daran versuchen. Dafür gibt es im Bauernhofcafé Binnenheide ein Bierbrauseminar. Am 15. Februar und 15. März ab jeweils 18 Uhr machen die Teilnehmer ihr eigenes Bier.

Am Donnerstag, 28. Februar, startet die närrische Zeit mit dem Rathaussturm um 11.11 Uhr am Konzert- und Bühnenhaus. Am 4. März folgt der Rosenmontagszug des VfR Blau-Gold Kevelaer. Die Wagen und Fußtruppen starten um 14.11 Uhr am Europaplatz ihren Weg durch die Wallfahrtsstadt.



Wenn das Wetter besser wird, geht es für viele zurück aufs Rad. Passend dazu findet am 28. April die „Fahrradpause“ statt, eine Freiluftmesse mitten in der Wallfahrtsstadt, auf dem Peter-Plümpe-Platz. An dem Sonntag bekommen die Radler alle Informationen und Neuheiten rund ums Fahrradfahren, Tourismus, Gesundheit, Fitness und Sicherheit.

Traditionell am 1. Mai öffnet sich in Kevelaer die Pilgerpforte, und die Wallfahrtszeit beginnt mit einem Pontifikalamt in der Marienbasilika. Der Rektor der Wallfahrt, Domkapitular Gregor Kauling, wird die Wallfahrt offiziell eröffnen. Leitgedanke für die Wallfahrtszeit des kommendes Jahres ist: „Herr, wohin sollen wir gehen?“ aus Johannes 6,68 oder auch „Heer, naar wie zouden wij gaan?“.

Am letzten Mai-Wochenende, 25. und 26. Mai, finden in Kevelaer die Puppenspiel-Tage statt. Mit fünf Bühnen in den Straßen verwandelt sich Kevelaer in ein großes Puppenthater, mit dem klassischen Kasperle, Handpuppen oder großen Klappmaul-Figuren.

Am Wochenende vom 12. und 13. Juli geht es hoch hinaus – beim 25. Kevelaerer Heißluftballon-Festival. Im Hüls-Park werden Teams mit etwa zwei Dutzend großen Heißluftballons und einem Dutzend Modellballons die Wiese und den Luftraum bevölkern. Die Festivaltage werden durch ein Unterhaltungsprogramm, wie zum Beispiel das beliebte Nachtglühen, abgerundet.