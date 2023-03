Premiere im Konzert- und Bühnenhaus Amphoria in Kevelaer war voller Erfolg

Natürlich gab es bei der Veranstaltung auch alles, was man für ein gelungenes Event benötigt. So konnte man sich an verschiedenen Bars mit Getränken versorgen und an Food-Ständen stärken. Auch dank seiner Sponsoren war das Event so erfolgreich. Der Hauptsponsor des Abends war Veltins, aber auch andere lokale Unternehmen haben die Realisierung des Festivals unterstützt. Frank Boll mit der Firma Systembau Boll, Tecklenburg, Auto Raulph sowie Scholten fungierten als Sponsoren des neuen Events.