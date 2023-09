Am Airport Weeze Viel los bei den Mud Masters

Zwei Tage lang drehte sich auf dem Gelände am Airport Weeze alles um Teamwork, Spaß und sportliche Herausforderungen. Langweilig wird es für die Teilnehmer bei den Mud Masters nie. Auch wenn es in diesem Jahr die zehnte Auflage am Airport war. Die berühmte Schlammschlacht wird jedes Jahr aufs Neue mit zahlreichen Hindernissen gespickt. Die Teilnehmer haben die Auswahl zwischen verschiedenen Streckenlängen. Am Sonntag gab es auch eine Family Edition mit Strecken von drei und fünf Kilometern. Im vergangenen Jahr sorgte eine fünfstellige Teilnehmerzahl dafür, dass am Airport jede Menge los war. Auch in diesem Jahr dürften viele das Finisher-Shirt angezogen und sich vor der Fotowand für eine Erinnerungsfoto aufgestellt haben. Dort war zu lesen: „Schlamm, Eiswasser, Muskelkater und Elektroschocks. Läuft bei dir, du Maschine. Willkommen!“