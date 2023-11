Veranstaltung wird zum Besuchermagneten So strahlte „Kevelaer im Licht“

Die Veranstaltung begann am Freitag und am Samstag mit Einbruch der Dunkelheit. Die Sehenswürdigkeiten in Kevelaer wurden anlässlich der Veranstaltung in ein besonderes Licht getaucht. Der historische Marktplatz, die Basilika und die Kapellen erstrahlten in den unterschiedlichsten bunten Farben und dies sorgte für eine magische Atmosphäre.