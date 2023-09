Modenschau mitten in der Stadt Kevelaer feiert die „Nacht der Trends“

Der Beginn des Samstagabends fühlte sich für die Besucher beim Bummeln zur „Nacht der Trends“ in Kevelaer eher nach einem schönen warmen Sommerabend an. Da brauchte es schon viel Fantasie, an kalte Herbst- und Wintertage zu denken. Die Models bei den Modenschauen mitten in der Stadt waren dafür jedenfalls bestens gerüstet. In Daunenjacke, Pulli und Schal flanierten sie über die Laufstege. Mit dem Sonnenuntergang setzte der Regen ein und sorgte zunächst für reißenden Umsatz in jenen Läden, die einen Regenschirm im Sortiment führten.