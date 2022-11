Der Krippenmarkt in der Wallfahrtsstadt ist eröffnet Publikumsmagnet Krippenspiel in Kevelaer

Seit mehr als 30 Jahren ist die Krippe mit den lebendigen Tieren das Herzstück des Marktes und ein wesentlicher Besuchermagnet. „Wir kommen hierher für die Kinder, die wollen das Krippenspiel sehen und den Esel streicheln“, so Sabine Klucken mit ihrer Familie und Kindern im Alter von zwei und sieben Jahren, stellvertretend für viele Familien mit Kindern. Blickfang im Tiergehege ist nun ein zweiter Esel – genauer: eine Eselin – an der Seite von Esel Hermann. Hermann ist im Irrland in Twisteden zu Hause und leistet seit vielen Jahren geduldig seinen Dienst als biblischer Esel. „Hermann ist jetzt 26 Jahre alt und das ist für Esel ein hohes Alter. Deshalb hat er nun eine ‚Praktikantin‘“, erklärt Lisa Verhoeven von der Tourismusabteilung der Stadt Kevelaer. Die Praktikantin heißt Frederike und war an ihrem ersten „Arbeitstag“ bereits ein echter Hingucker. Im Forum rund um die Krippe stehen wie gewohnt große Stände, die Weihnachtliches anbieten, detailliertes Zubehör für den eigenen Krippenbau zu Hause sowie Geschenkideen, die man anderswo nicht findet. Zum Beispiel locken der verführerische Duft einer Seifenmanufaktur, die warmen Farben der Jerusalemlichter oder die handgestrickten Socken. Neu in diesem Jahr ist, dass am Luxemburger Platz nun keine Hütten mehr stehen, dafür mehr am Kapellenplatz. Die gesamte Gastromeile befindet sich am Mechelner Platz, wo auch ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm stattfindet. „Wir wollten die Laufwege schlüssiger gestalten“, erläutert Verena Rohde, neue Wirtschaftsförderin von Kevelaer und Leiterin der Marketingabteilung. Vom Kapellenplatz, wo zwischen Forum und Kerzenkapelle in einer großen Runde zehn Hütten weihnachtliche Geschenkartikel, Handwerkliches aus Holz oder Textilarbeiten zu Gunsten von „Ärzte ohne Grenzen“ anbieten, geht der Besucher geradeaus ins Forum und von da aus zum Mechelner Platz. Vor der Bühne dort leuchtet, wenn es nachmittags zu dämmern beginnt, ein „Sternenhimmel“ aus sparsamen LED-Leuchten. „Wir beleuchten auch die Bäume am Luxemburger Platz und die Hinterseite des Museums“, sagt Hendrik Görtz, Bereichsleiter Kultur. „Die Ausgaben dafür sind übersichtlich“, betont der Bürgermeister und sagt: „Wir sollten in diesen Zeiten auch einmal Licht zulassen.“ Das musikalische Bühnenprogramm wird vorwiegend von regionalen Musikern gestaltet und reicht vom Musikverein Kevelaer über den Theaterchor Niederrhein, die Lehrerband des KvGG bis hin zu Dixieland, Rock und Jazz. Für die kleinen Besucher gibt es neben der Krippe ein weiteres Highlight: an einem Bastelstand im Forum können sie zum Beispiel Weihnachtskugeln ausmalen, was am Eröffnungstag schon eifrig genutzt wurde. Bis zum 18. Dezember ist der Markt geöffnet, und die Gastromeile sogar bis zum 30. Für eine so lange Zeit Aussteller zu finden sei nicht ganz einfach, so Verena Rohde. Es gibt daher auch Wechselaussteller, die das Angebot noch vielfältiger machen. Die Wirtschaftsförderin zeigte sich erfreut über die große Besucherzahl am ersten Tag. Davon profitiere auch der Einzelhandel, sagte sie. Sie habe bereits von Händlern die Information: „Es ist deutlich voller in der Stadt.“