Zahlreiche Veranstaltungen bis zum 20. Dezember Der Krippenmarkt in Kevelaer wurde eröffnet

Um Krippen, allerdings in kleinerer Form, die ins Wohnzimmer passen, geht es auch an einigen Händlerständen, die rund um die große Krippe stehen. Dort können die Besucher alles Zubehör für die eigene Krippe zu Hause finden: Figuren, kleine Zäune, batteriebetriebene Lagerfeuer, der Stall in allen Größen und Variationen. „Wir sind hier quasi Mitbewohner, machen mit von Anfang an“, sagt Frank Piegenschke, Mitarbeiter bei „Christliche Kunst Bauer“ aus Kevelaer. Mit dem Laden „Königin der Niederlande“ gehört das Krippengeschäft zu den letzten großen Händlern für Krippenzubehör in ganz NRW. Entsprechend kommt die Stammkundschaft nicht nur aus der Wallfahrtsstadt. „Zu uns kommen auch Kirchengemeinden, die große Krippen innerhalb der Kirchen aufstellen“, erklärt Piegenschke. Was die Kunden schätzten, sei die Sicherheit, ganzjährig Teile nachkaufen zu können.