Kevelaerer Schüler und Unternehmen zusammenbringen Berufe von A bis Z hautnah erleben

Aber worauf kommt es an? Was soll ein Bewerber mitbringen? „Zuverlässigkeit, um selbstständig arbeiten und sich an Absprachen halten zu können, Durchhaltevermögen, um auch weniger schöne Arbeiten zu verrichten und über sich hinauszuwachsen, und Neugierde“, lautet die Antwort bei denjenigen, die das Unternehmen vorstellen. „Damit kommt man schon sehr weit“, teilte ein Mitarbeiter mit. Es ist also nicht unbedingt das Zeugnis, was in erster Linie immer überzeugt.